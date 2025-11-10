Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 23:02

Самолет с гумпомощью для Ямайки рухнул в озеро во Флориде

Легкомоторный борт с помощью для Ямайки рухнул во Флориде на заднем дворе дома

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкомоторный самолет, перевозивший гуманитарный груз для Ямайки, потерпел крушение в американском штате Флорида. Воздушное судно рухнуло на задний двор жилого дома в городе Корал-Спрингс, передает телеканал NBC.

Инцидент с самолетом Beechcraft King Air попал на камеры видеонаблюдения. Запись показывает, что борт, едва не задев жилое строение, протаранил забор и упал в близлежащее озеро.

В результате удара обломки воздушного судна разбросало по прилегающей территории. Предварительно, все находившиеся на борту погибли.

В настоящий момент спасательные службы проводят поисково-спасательную операцию. Водолазы обследуют акваторию озера в поисках пилота и пассажиров. Важным обстоятельством катастрофы является цель полета — самолет должен был перевезти помощь жителям Ямайки, которая сильно пострадала от разрушительного урагана «Мелисса».

Ранее в Сети появились кадры крушения грузового самолета компании UPS в американском штате Кентукки. Инцидент произошел на территории аэропорта города Луисвилл. На записи, сделанной из проезжающего автомобиля, виден мощный пожар и столб черного дыма. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины катастрофы.

катастрофы
Ямайка
самолеты
Флорида
