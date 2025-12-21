Глава Бразилии объяснил, чем опасна интервенция в Венесуэлу Лула да Силва: интервенция в Венесуэлу станет гуманитарной катастрофой

Военное вмешательство в дела Венесуэлы обернулось бы гуманитарной катастрофой для региона и создало бы опасный мировой прецедент, заявил президент Бразилии Лула да Силва. Он подчеркнул, что настоящие угрозы сегодня исходят от антидемократических сил и военного присутствия держав извне, испытывающих на прочность нормы международного права, передает РИА Новости.

Южноамериканский континент вновь ощущает на себе военное присутствие внерегиональной державы. Проверяются пределы международного права. Вооруженное вмешательство в Венесуэлу стало бы гуманитарной катастрофой для всего полушария и опасным прецедентом для всего мира, — говорится в заявлении.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес резко осудила захват нефтяного танкера силами США в нейтральных водах, назвав этот шаг пиратским актом и грубым пренебрежением международными нормами. По ее словам, было арестовано частное судно с венесуэльской нефтью, а его команда похищена. Правительство страны пообещало, что ответственные за это лица понесут ответственность.

Кроме того, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что американские власти официально объявили об операции по перехвату танкера с нефтью в Карибском море. Задержание судна вблизи побережья Венесуэлы осуществил персонал Береговой охраны Соединенных Штатов.