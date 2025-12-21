Венесуэла отреагировала на захват танкера силами США Венесуэла пообещала наказать США за захват танкера с нефтью у своих берегов

Власти Венесуэлы резко осудили действия американских военных, захвативших нефтяной танкер в международных водах. В своем Telegram-канале вице-президент страны Дельси Родригес назвал инцидент актом пиратства и грубым нарушением международного права.

Он добавил, что США захватили частное судно, перевозившее венесуэльскую нефть, а также похитили членов его экипажа. Правительство Боливарианской Республики пообещало, что эти действия не останутся безнаказанными.

Венесуэла подтверждает, что эти действия не останутся безнаказанными, и предпримет все соответствующие шаги, включая обращение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, другие многосторонние организации и к правительствам мира, — указано в сообщении.

В документе подчеркивается уверенность в том, что международное право восторжествует. Виновные должны предстать перед правосудием.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила факт задержания береговой охраной танкера, шедшего из Венесуэлы. По данным газеты The New York Times, перехваченное судно, ставшее уже вторым за последние дни, следовало под флагом Панамы, а его груз принадлежал китайскому нефтетрейдеру.