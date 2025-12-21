В США прокомментировали новости о задержании танкера у Венесуэлы

Власти Соединенных Штатов официально объявили о проведении операции по задержанию нефтяного танкера в Карибском море. Судно было перехвачено вблизи венесуэльского побережья военнослужащими Береговой охраны США, указала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в социальной сети X.

В своем сообщении глава ведомства пояснила, что операция проводилась при содействии Министерства обороны (Пентагон) США. Американская сторона заявила, что действия направлены на противодействие незаконным перевозкам нефти, находящейся под санкциями США.

По версии Вашингтона, доходы от такой торговли могут использоваться для финансирования так называемого «наркотерроризма». Венесуэла все предъявленные обвинения отвергает.

Ранее о проведении операции в международных водах у берегов Венесуэлы сообщило агентство Reuters, отметив, что танкер находится под американскими санкциями. Другой источник, портал Axios, со ссылкой на информированных лиц сообщил, что американский военный персонал поднялся на борт судна, формально не попадающего под рестрикции. Эта акция, по данным издания, была предназначена для отправки политического сигнала президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.