США проводят у берегов Венесуэлы новую спецоперацию

Соединенные Штаты проводят у берегов Венесуэлы в международных водах операцию по перехвату и задержанию находящегося под санкциями танкера, передает Reuters со ссылкой на три источника. Собеседники агентства не уточнили, где именно она проводится, но добавили, что руководит ей Береговая охрана США.

Это уже второй случай за последние недели, отмечает издание. Инцидент происходит на фоне значительного наращивания военной мощи США в регионе. Есть информация, что в последнее время экспорт венесуэльской нефти заметно сократился.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По словам главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.