18 декабря 2025 в 23:05

«Я не обязан»: Трамп не будет считаться с Конгрессом США по одному вопросу

Трамп заявил, что не должен обсуждать с Конгрессом США удары по Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По словам американского лидера, его командование не обязано получать разрешение Конгресса США для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

Я не обязан им говорить. Это было доказано, — добавил он.

При этом, на вопрос о возможности запросить такое разрешение, Трамп ответил, что не видит проблемы. Он не стал бы возражать против информирования законодателей, но юридической необходимости в их согласии нет.

Президент сослался на существующие прецеденты, подтверждающие его позицию о самостоятельности исполнительной власти в подобных вопросах. В качестве возможных объектов ударов в Венесуэле называются наземные цели, предположительно связанные с наркотрафиком.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W. Журналист Такер Карлсон предположил, что Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря.

«Я не обязан»: Трамп не будет считаться с Конгрессом США по одному вопросу
