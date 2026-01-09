В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов

Сотрудники коммунальных служб в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, заявили в пресс-службе городской администрации. Это потребовалось, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре, объяснили там.

В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду <...> оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, — говорится в сообщении.

В администрации заверили, что слив воды — это стандартная процедура на случай аварий во время морозов, и тепло в дома горожан скоро вернется. В то же время киевские власти признали ситуацию «чрезвычайно сложной» из-за регулярных ударов по объектам украинской критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом временно покинуть город из-за тяжелой ситуации с коммунальными услугами. Он объяснил, что это касается тех, у кого есть возможность выехать в места с альтернативными источниками энергии.

До этого массовое отключение электроэнергии произошло в городе Славутиче в Киевской области Украины. Мэр Юрий Фомичев отметил, что на населенный пункт обрушилась непогода, которая и привела к блэкауту. В частности, зафиксировано повреждение ЛЭП.