Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 10:32

Целый город под Киевом оказался обесточен

Мэр Славутича сообщил об отключении света в городе из-за непогоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Массовое отключение электроэнергии произошло в городе Славутич в Киевской области Украины, написал в своем Telegram-канале мэр Юрий Фомичев. По его словам, на населенный пункт обрушилась непогода, которая и привела к блэкауту. В частности, зафиксировано повреждение линии электропередачи.

Город обесточен, — говорится в сообщении.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации призвали жителей украинской столицы необходимо запастись свечами, а также проверить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Такая рекомендация связана с возможными отключениями электричества в городе. Киевлян также призвали сделать запас воды и продуктов питания.

Ранее электроснабжение было нарушено в 251 населенном пункте Белоруссии. Как уточнили в пресс-службе министерства энергетики республики, это произошло из-за снегопада и ураганного ветра. В общей сложности обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных.

До этого в Днепре продлили школьные каникулы из-за продолжающихся массовых отключений электричества. Учебный процесс возобновится только 11 января. В городе также полностью остановлена работа электротранспорта.

Украина
Киевская область
отключения
электричество
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти России предупредили об исчезновении части параллельного импорта
Канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за метели
Погода в Москве в пятницу, 9 января: столица утонет в сугробах?
«Вассальная зависимость»: в ЕП спрогнозировали захват Гренландии США
Опасное увлечение привело 15-летнего зацепера к смерти
Сбербанк бьет тревогу из-за угрозы дипфейков
«Тяжелейший удар»: в Госдуме высказались о мощнейшей атаке ВС РФ на Украину
В Подмосковье выпало рекордное количество осадков
Браконьеры в российском регионе сделали сиротами двух тигрят
Целый город под Киевом оказался обесточен
«В связи со сложной ситуацией»: в Киеве настали «темные времена»
В России может появиться важный закон о защите недвижимости
На юге Италии впервые за 40 лет наступил снежный «апокалипсис»
Володин рассказал о новом законе для поддержки семей с детьми
Адвокат раскрыла, когда Долина передаст Лурье ключи от скандальной квартиры
Революция маркетплейсов: как они изменили наши покупательские привычки
Метель в Москве парализовала аэропорты
Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы
Инвестор назвал главную финансовую ошибку
«Привлек внимание»: реакция Небензи на атаку на Венесуэлу удивила китайцев
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка
Общество

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.