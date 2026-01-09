Целый город под Киевом оказался обесточен Мэр Славутича сообщил об отключении света в городе из-за непогоды

Массовое отключение электроэнергии произошло в городе Славутич в Киевской области Украины, написал в своем Telegram-канале мэр Юрий Фомичев. По его словам, на населенный пункт обрушилась непогода, которая и привела к блэкауту. В частности, зафиксировано повреждение линии электропередачи.

Город обесточен, — говорится в сообщении.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации призвали жителей украинской столицы необходимо запастись свечами, а также проверить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Такая рекомендация связана с возможными отключениями электричества в городе. Киевлян также призвали сделать запас воды и продуктов питания.

Ранее электроснабжение было нарушено в 251 населенном пункте Белоруссии. Как уточнили в пресс-службе министерства энергетики республики, это произошло из-за снегопада и ураганного ветра. В общей сложности обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных.

До этого в Днепре продлили школьные каникулы из-за продолжающихся массовых отключений электричества. Учебный процесс возобновится только 11 января. В городе также полностью остановлена работа электротранспорта.