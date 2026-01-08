Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:24

Украинских школьников оставят на каникулах из-за блэкаута

В Днепропетровске из-за блэкаута решили продлить школьные каникулы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Днепропетровске школьные каникулы продлили из-за продолжающихся массовых отключений электричества, сообщает «Страна.ua». Учебный процесс возобновится только 11 января.

В городе также полностью остановлена работа электротранспорта. Часть области до сих пор остается без электроснабжения. Местные жители получают уведомления от энергоснабжающей компании, в которых говорится, что электричество начнут подавать ближе к вечеру четверга, 8 января.

Ранее в нескольких районах Киева возникли серьезные перебои с водоснабжением и отоплением, также наблюдаются проблемы с электричеством. По информации очевидцев, сложная ситуация сложилась в Оболонском, Соломенском и Деснянском районах столицы, а также в микрорайоне Шулявка.

До этого крупный комбинат «Запорожсталь» был полностью обесточен из-за сбоя во внешних электросетях. Руководство подтвердило экстренную остановку всех производственных линий. Сотрудники успели вовремя подключить резервные источники питания. Это позволило перевести промышленные агрегаты в безопасный режим и предотвратить возможную техногенную аварию. В компании заявили, что угрозы для персонала и жителей Запорожья нет. Однако сроки возобновления работы пока остаются неясными.

блэкаут
Днепропетровская область
каникулы
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США
Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури
Убившего лошадь тигра поймали в Приморье
Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни
Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах
Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу
«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО
Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют
Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги
«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США
В Европе задумались об отправке войск в Гренландию из-за угроз Трампа
В Китае жестко осудили планы Трампа усилить санкционное давление на Россию
Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ
Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью
Девушка после купания в чане на дровах потеряла сознание и посинела
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Легко похудеть после праздников: реальные способы вернуть форму без диет
«Поставил перед дилеммой»: в Китае объяснили, как Путин загнал НАТО в тупик
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.