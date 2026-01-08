Украинских школьников оставят на каникулах из-за блэкаута

В Днепропетровске школьные каникулы продлили из-за продолжающихся массовых отключений электричества, сообщает «Страна.ua». Учебный процесс возобновится только 11 января.

В городе также полностью остановлена работа электротранспорта. Часть области до сих пор остается без электроснабжения. Местные жители получают уведомления от энергоснабжающей компании, в которых говорится, что электричество начнут подавать ближе к вечеру четверга, 8 января.

Ранее в нескольких районах Киева возникли серьезные перебои с водоснабжением и отоплением, также наблюдаются проблемы с электричеством. По информации очевидцев, сложная ситуация сложилась в Оболонском, Соломенском и Деснянском районах столицы, а также в микрорайоне Шулявка.

До этого крупный комбинат «Запорожсталь» был полностью обесточен из-за сбоя во внешних электросетях. Руководство подтвердило экстренную остановку всех производственных линий. Сотрудники успели вовремя подключить резервные источники питания. Это позволило перевести промышленные агрегаты в безопасный режим и предотвратить возможную техногенную аварию. В компании заявили, что угрозы для персонала и жителей Запорожья нет. Однако сроки возобновления работы пока остаются неясными.