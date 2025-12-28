Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 08:17

Жители Киева заявили о блэкауте в части районов города

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители нескольких районов Киева остались без воды и отопления, а также испытывают перебои с электроснабжением, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По их словам, тяжелая ситуация складывается в Оболонском, Соломенском, Деснянском районах столицы и микрорайоне Шулявка.

Одновременно пропали свет, вода и тепло. <...> Такая ситуация в Оболонском районе, а также на Шулявке, — отметил один из собеседников агентства.

Ранее в Одессе вновь вспыхнул стихийный протест из-за проблем с электроснабжением. Жители одного из районов города вышли на проезжую часть, полностью заблокировав движение автотранспорта. Люди были возмущены тем, что остаются без света на протяжении долгого времени.

До этого стало известно, что теплоэлектростанции Киева могли получить повреждения в результате взрывов в украинской столице в ночь на 27 декабря. По некоторым данным, были атакованы семь энергообъектов в городе и области. Кроме того, частично остался без электроснабжения и киевский метрополитен.

Киев
Украина
электричество
блэкаут
