28 декабря 2025 в 00:00

Жители Одессы вышли на протестную акцию

«Страна.ua»: жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света

Одесса Одесса Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В Одессе вновь вспыхнул стихийный протест из-за проблем с электроснабжением, сообщает украинское издание «Страна.ua». Жители одного из районов города вышли на проезжую часть, полностью заблокировав движение автотранспорта.

Люди были возмущены тем, что остаются без света на протяжении долгого времени. Группа жителей собралась на улице, создав помехи для проезда машин. Водители пытались уговорить протестующих разойтись, указывая, что сами оказались в аналогичной ситуации и также страдают от перебоев с электричеством. До этого аналогичную акцию в Одессе устраивали 18 декабря.

Ранее осведомленные источники в энергетическом секторе сообщили, что Киев и значительная часть Украины находятся на грани полного отключения электричества. Они связывают возрастающие риски с серьезными повреждениями энергетической инфраструктуры.

Также глава одесской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения. По его словам, в результате в Одессе зафиксированы перебои в подаче электричества.



Одесса
протесты
электроэнергия
перебои
