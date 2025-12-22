На Украине вывели из строя важный инфраструктурный объект

На Украине вывели из строя важный инфраструктурный объект В Одессе зафиксировали повреждение объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Одессе на юге Украины, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. По его словам, в городе зафиксированы отключения электроэнергии.

Поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов, — написал он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе был нанесен удар по мосту через реку Днестр, и опубликовали соответствующее видео. По их информации, атаке подверглась переправа на трассе Одесса — Рени. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Россия усилила удары по военным объектам Одессы из-за пиратской деятельности Вооруженных сил Украины. Он не исключил самый радикальный сценарий, при котором Украина будет отрезана от моря.

В свою очередь волонтер Роман Доник заявил, что мобильные огневые группы ПВО, которые должны защищать объекты в Одесской области на юге Украины, недостаточно оснащены, поскольку состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников. По его словам, они вынуждены «стрелять на звук».