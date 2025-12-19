Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:11

Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе

В Одессе нанесли удар по мосту через Днестр на трассе в Рени

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
В Одессе был нанесен удар по мосту через реку Днестр, пишут украинские СМИ, публикуя соответствующее видео. По их информации, атаке подверглась переправа на трассе Одесса – Рени. Минобороны России данную информацию не комментировало.

На кадрах видно, как беспилотник под звуки, похожие на автоматные очереди летит в сторону цели. Спустя мгновение появляется облако взрыва и раздается оглушительный хлопок.

Ранее военный блогер Олег Царев писал, что российские военные в ночь на 19 декабря нанесли удары по объектам ВСУ и энергетической инфраструктуры на Украине, применив более 100 беспилотников. По его словам, множественные цели были поражены в Одесской области, включая энергетические объекты, а «Герани» поразили мост в Маяках на трассе Одесса — Рени — движение остановлено в обоих направлениях. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ с 13 по 19 декабря нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Удары стали ответом на атаки по гражданским объектам на территории России.

Украина
Одесса
мосты
удары
беспилотники
