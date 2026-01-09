Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 09:00

Вместо оливье: собираем салат «Крабовая слойка» из четырех продуктов

Салат «Крабовая слойка» из четырех продуктов
Если вам уже порядком наскучило оливье, присмотритесь к этому рецепту. Салат «Крабовая слойка» — настоящая кулинарная находка. Приготовить идеально блюдо можно и без сложных манипуляций!

Вам понадобятся 200 граммов крабовых палочек хорошего качества и нарежьте их аккуратными кубиками. 100 граммов твердого сыра (можно взять и не сильно твердый, но пармезан или чеддер будут лучше сохранять форму) натрите на крупной терке. Главный секрет этого салата — это одна пачка сухариков с насыщенным вкусом: чеснок, хрен или сыр станут отличным выбором.

Теперь приступаем к сборке. Постарайтесь не перемешивать салат сразу, а выкладывать его слоями. На дно формы или салатника равномерно распределите нарезанные крабовые палочки. Смажьте этот слой тонкой сеточкой из 150 граммов майонеза. Следом идет тертый сыр, который также слегка покройте соусом. И, наконец, финишный слой — сухарики.

Очень важно дать салату немного постоять: оставьте его при комнатной температуре примерно на 30 минут. Украсьте салат свежей зеленью.

  • Совет: добавляйте сухарики в салат непосредственно перед подачей, чтобы они точно не размякли, если вы собираетесь готовить блюдо заранее.

Быстрый закусочный торт: 3 ингредиента и крабовые палочки — смотрите рецепт на нашем сайте.

