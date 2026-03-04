Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:30

В пост балую себя рисовыми оладьями с яблоком и изюмом — нежные, ароматные, как райский десерт. Идеально для поста и ПП

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В пост балую себя рисовыми оладьями с яблоком и изюмом на кокосовом молоке — нежные, ароматные, как райский десерт. Беру рисовую муку, кокосовое молоко, яблоки и изюм — и готовлю солнечные оладьи прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что кокосовое молоко придает оладьям нежнейшую, бархатистую текстуру и легкий тропический аромат, а яблоки и изюм добавляют натуральную сладость без лишнего сахара. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые оладьи с хрустящей корочкой и мягкой, пористой серединкой, в которой прячутся сочные кусочки яблок и янтарные изюминки. Они такие воздушные и ароматные, что кажутся настоящим райским десертом, хотя в них нет ни яиц, ни молока.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан рисовой муки, 1 стакан кокосового молока, 1 яблоко, 2 ст. ложки изюма, 1 ст. ложка сахара (по желанию), щепотка соли, 1/2 ч. ложки разрыхлителя, растительное масло для жарки. Яблоко очистите и натрите на крупной терке, изюм замочите в горячей воде на 10 минут. Смешайте рисовую муку, соль, сахар и разрыхлитель. Влейте кокосовое молоко, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте яблоко и изюм, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте теплыми, полив кленовым сиропом или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество
Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
Семья и жизнь
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
Альтернатива рубленным котлетам — куриный пирог: без теста — смешали ингредиенты и поставили в духовку
Общество
Альтернатива рубленным котлетам — куриный пирог: без теста — смешали ингредиенты и поставили в духовку
Если есть пачка фарша, удивите семью необычным блюдом: рулетики, запеченные до хрустящей корочки
Общество
Если есть пачка фарша, удивите семью необычным блюдом: рулетики, запеченные до хрустящей корочки
На завтрак в пост спасают тыквенные драники с куркумой и чесноком: пышные, мягкие, с золотистой корочкой
Общество
На завтрак в пост спасают тыквенные драники с куркумой и чесноком: пышные, мягкие, с золотистой корочкой
рецепты
ужины
оладьи
Изюм
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Когти медведя изъяли у иностранца на таможне
«Военная хитрость»: в Госдуме высмеяли идею Зеленского о буферной зоне в РФ
Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению россиян
Россиянка расплатилась со слепой соседкой игрушечными деньгами
Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице
Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.