В пост балую себя рисовыми оладьями с яблоком и изюмом — нежные, ароматные, как райский десерт. Идеально для поста и ПП

В пост балую себя рисовыми оладьями с яблоком и изюмом на кокосовом молоке — нежные, ароматные, как райский десерт. Беру рисовую муку, кокосовое молоко, яблоки и изюм — и готовлю солнечные оладьи прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что кокосовое молоко придает оладьям нежнейшую, бархатистую текстуру и легкий тропический аромат, а яблоки и изюм добавляют натуральную сладость без лишнего сахара. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые оладьи с хрустящей корочкой и мягкой, пористой серединкой, в которой прячутся сочные кусочки яблок и янтарные изюминки. Они такие воздушные и ароматные, что кажутся настоящим райским десертом, хотя в них нет ни яиц, ни молока.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан рисовой муки, 1 стакан кокосового молока, 1 яблоко, 2 ст. ложки изюма, 1 ст. ложка сахара (по желанию), щепотка соли, 1/2 ч. ложки разрыхлителя, растительное масло для жарки. Яблоко очистите и натрите на крупной терке, изюм замочите в горячей воде на 10 минут. Смешайте рисовую муку, соль, сахар и разрыхлитель. Влейте кокосовое молоко, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте яблоко и изюм, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте теплыми, полив кленовым сиропом или медом.

