Альтернатива рубленным котлетам — куриный пирог: без теста — смешали ингредиенты и поставили в духовку

Куриный пирог без теста — это необычная альтернатива рубленным котлетам и гениальное блюдо для тех, кто любит сочную, ароматную выпечку, но не хочет возиться с раскатыванием основы.

Вкус получается удивительно насыщенным: сочное куриное мясо, пропитанное сливочной заправкой, с пикантными нотками специй и тягучей сырной шапкой сверху. Готовится очень просто — смешали ингредиенты и поставили в духовку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 3 яйца, 100 г сметаны, 2 ст. л. майонеза, 3–4 ст. л. муки, 100–150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу, зелень по желанию.

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте яйца, сметану, майонез, муку, соль и специи до однородности. Добавьте куриные кубики и перемешайте так, чтобы каждый кусочек покрылся смесью. Вылейте куриную массу в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте. Сверху равномерно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки и полной готовности курицы. Подавайте горячим, нарезав на порционные куски.

