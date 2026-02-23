Соломоны — горячее, которое можно по-быстрому сделать на ужин и на праздничный стол не стыдно подать

Соломоны — горячее, которое можно по-быстрому сделать на ужин и на праздничный стол не стыдно подать

Соломоны — это удивительно простые и невероятно вкусные отбивные из свинины. Такое горячее можно по-быстрому сделать на ужин и на праздничный стол не стыдно подать.

Вкус соломонов покоряет с первой пробы: свинина внутри остается сочной и нежной, а снаружи покрывается тонкой, пикантной и слегка соленой глазурью.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свиной вырезки или карбонада, 3-4 ст. л. кукурузного крахмала, 100 мл соевого соуса, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу.

Рецепт: мясо нарежьте поперек волокон на стейки толщиной 1,5–2 см, тщательно отбейте с двух сторон. Натрите отбивные смесью перца, паприки и чесночного порошка. Насыпьте крахмал на тарелку, в другую тарелку налейте соевый соус. Каждый кусочек мяса сначала хорошо обваляйте в крахмале со всех сторон, затем окуните в соевый соус, давая стечь излишкам, и сразу же выкладывайте на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки в тесте: это проще, чем кажется.