23 февраля 2026 в 21:14

Вертолету пришлось приземлиться в опасном месте ради спасения пациентки

В Воркуте вертолет санавиации приземлился на трассе ради спасения женщины

В Воркуте вертолет санавиации приземлился на проезжей части, чтобы доставить пациентку в медучреждение, сообщает Воркутинская больница скорой медицинской помощи. В пресс-службе добавили, что у женщины диагностировали острый коронарный синдром. Состояние опасно тем, что у человека резко снижается кровоток к сердцу из-за закупорки сосудов.

На днях в больницу скорой медицинской помощи из г. Инты был доставлен пациент с острым коронарным синдромом. Ничего бы удивительного в этом не было, если бы вертолету не пришлось совершать посадку вблизи больницы, — рассказали в пресс-службе.

Ранее хирурги во Владивостоке удалили 18-летнему пациенту гигантскую опухоль надпочечника весом около килограмма. Молодой человек вернулся на родину после того, как во время осеннего медицинского осмотра в Китае у него заподозрили новообразование.

До этого в Москве врачи детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова спасли пятилетнюю девочку, которая проглотила игрушку в виде дельфина. В ходе обследования медики обнаружили в желудке ребенка инородный предмет размером пять на три сантиметра.

