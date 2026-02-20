Врачи спасли студента от «бомбы с часовым механизмом», о которой он не знал

Врачи спасли студента от «бомбы с часовым механизмом», о которой он не знал Студенту во Владивостоке удалили опухоль весом в килограмм

Хирурги во Владивостоке удалили 18-летнему пациенту гигантскую опухоль надпочечника весом около килограмма, размером сопоставимую с гандбольным мячом, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Молодой человек, проживающий в Китае, вернулся на родину после того, как во время осеннего медицинского осмотра в Поднебесной у него заподозрили серьезную патологию.

Из-за внушительных размеров новообразование пришлось удалять вместе с пораженным органом. Операция прошла благополучно, в настоящий момент пациент проходит курс восстановления.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина сообщили, что новосибирские врачи спасли пятилетнего мальчика, у которого частота пульса достигала критических 210 ударов в минуту. Ребенок, до этого перенесший две операции в Бостоне, уже через сутки после вмешательства начал ходить и у него появился аппетит.

Кроме того, в пресс-службе Педиатрического университета Санкт-Петербурга сообщили о проведении редкой внутриутробной операции женщине на 32-й неделе беременности. Хирургическое вмешательство выполнили будущему ребенку, у которого диагностировали гидронефроз, угрожавший потерей почки.