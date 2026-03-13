Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово Глава СПЦ Порфирий призвал Путина и Трампа защитить сербов от изгнания из Косово

Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Порфирий обратился к мировым лидерам с призывом предотвратить изгнание сербов из Косово и Метохии. Письма направлены президенту РФ Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу, а также главам Франции, Италии, Великобритании, Германии, папе римскому и руководству ООН и ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба СПЦ.

Поводом для обращения стал принятый властями Приштины закон об иностранцах. В Сербской православной церкви считают, что его реализация приведет к массовому исходу сербского населения с территории края.

Принятие этого закона будет означать, что сербы потеряют возможность получать образование и лечение, а работники сферы образования и здравоохранения потеряют работу, что приведет к еще более массовому, если не окончательному, исходу православных сербов с этой многовековой христианской земли, — указал патриарх в обращении.

Патриарх обратил внимание на уникальность Косово и Метохии как места концентрации христианских святынь. На территории края сохранилось около 1300 православных храмов, монастырей и других культовых объектов, четыре из которых включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава СПЦ призвал лидеров заставить Приштину отменить закон.

