В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов

В Одесской области правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, которая с осени 2023 года помогала мужчинам призывного возраста покинуть Украину, сообщили в генпрокуратуре страны. Группировка успела наладить поток из более чем 100 человек, желавших избежать призыва.

Организаторы схемы использовали социальные сети для поиска клиентов, предлагая услуги по незаконному пересечению границы по цене от $2 до $10 тыс. (от 160 до 800 тыс. рублей). Следствие уже предъявило обвинения участникам схемы, часть из которых сейчас находится в розыске. Одного из подозреваемых суд отправил в СИЗО, установив для него внушительную сумму залога, эквивалентную $227 тыс. (18 млн рублей).

Ранее Национальная полиция Украины сообщила о задержании жителя Киева, организовавшего нелегальную переправку военнообязанных за границу под видом трудоустройства в футбольную команду. По данным правоохранителей, 26-летний злоумышленник предлагал уклонистам за $10 тыс. полный пакет услуг, включая оформление документов, сопровождение к границе и инструктаж о поведении на пункте пропуска.