В Киеве придумали «спортивную» схему по вывозу уклонистов с Украины В Киеве уклонистам предложили уехать с Украины под видом футболистов

Национальная полиция Украины сообщила о задержании жителя Киева, организовавшего нелегальную переправку военнообязанных за границу под видом трудоустройства в футбольную команду. По данным правоохранителей, 26-летний злоумышленник предлагал уклонистам за $10 тыс. (767,5 тыс. рублей) полный пакет услуг, включая оформление документов, сопровождение к границе и инструктаж о поведении на пункте пропуска.

В Киеве полицейские задержали организатора схемы по переправке военнообязанных, который взял деньги в обмен на гарантию трудоустройства в футбольную команду и в ее составе выехать за границу, — подчеркнули в ведомстве.

Следователи Голосеевского управления полиции предъявили мужчине обвинение по уголовной статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. В случае признания вины ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что пограничник организовал незаконный выезд мужчин призывного возраста, используя документы своего умершего отца. Афериста задержали во Львовской области. За пересечение границы он требовал $15 тыс. (около 1,4 млн рублей).