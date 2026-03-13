Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями NRK: по делу о взрыве у посольства США в Осло задержали семью

Полиция Норвегии задержала мать и ее троих сыновей в связи со взрывом возле посольства США в Осло 8 марта, сообщила телерадиокомпания NRK. Им предъявлены обвинения в терроризме с использованием взрывного устройства.

Трое братьев и их мать обвиняются в терроризме со взрывом, — говорится в сообщении.

Младший из братьев признался в закладке бомбы возле посольства и согласился на арест. Остальные задержанные свою вину отрицают и требуют освобождения. Личные данные фигурантов, включая возраст, не раскрываются.

Несколькими днями ранее неизвестные открыли стрельбу по зданию консульства США в канадском Торонто. Никто в результате этого не пострадал, на месте обнаружили порядка 10 гильз.

Тем временем ФСБ задержала в Чите жителя Санкт-Петербурга, призывавшего к ударам по Крымскому мосту. Там отметили, что мужчина оправдывал в Сети террористическую деятельность Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Ранее в ФСБ сообщили, что севастополец по заданию Киева готовил теракт против российского военнослужащего. Он целенаправленно вышел на связь с запрещенной в РФ террористической организацией и начал собирать данные о военном.