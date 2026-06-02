ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 09:55

«Хватило наглости»: в Норвегии испугались милитаристской риторики Запада

Профессор Дизен: риторика Запада в отношении Москвы вышла из-под контроля

Калининград Калининград Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Милитаристская риторика Запада в адрес России полностью вышла из-под контроля, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Джорджу Гэллоуэю на YouTube. Примером он назвал недавние заявления литовского министра о нейтрализации Калининграда, где проживает миллион мирных россиян.

И сейчас все зашло очень далеко. <…> Но это всегда была война через посредников. А теперь, когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко. Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля, — высказался он.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что структуры, аффилированные с британским Форин-офисом, втягивают другие государства в вооруженные конфликты. По его мнению, ни украинский кризис, ни гипотетическая война с Ираном не были желанны для населения, однако боевые действия все равно начались. Эксперт не исключил, что часть киевской элиты могла быть заинтересована в противостоянии с Москвой.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные государства формируют общеевропейскую ударную группировку для нападения на Россию. Речь идет не только о гибридных инструментах, но и о полноценной физической агрессии, подчеркнул министр.

Европа
Норвегия
Россия
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко
«Аллергия на спорт»: регбистка осудила Кошкину за скандал с Авериными
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.