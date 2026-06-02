Милитаристская риторика Запада в адрес России полностью вышла из-под контроля, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Джорджу Гэллоуэю на YouTube. Примером он назвал недавние заявления литовского министра о нейтрализации Калининграда, где проживает миллион мирных россиян.

И сейчас все зашло очень далеко. <…> Но это всегда была война через посредников. А теперь, когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко. Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля, — высказался он.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что структуры, аффилированные с британским Форин-офисом, втягивают другие государства в вооруженные конфликты. По его мнению, ни украинский кризис, ни гипотетическая война с Ираном не были желанны для населения, однако боевые действия все равно начались. Эксперт не исключил, что часть киевской элиты могла быть заинтересована в противостоянии с Москвой.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные государства формируют общеевропейскую ударную группировку для нападения на Россию. Речь идет не только о гибридных инструментах, но и о полноценной физической агрессии, подчеркнул министр.