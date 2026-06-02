ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 10:58

Актриса Алена Яковлева поделилась своими планами на замужество

Актриса Яковлева рассказала, что не видит больше для себя смысла в замужестве

Алена Яковлева Алена Яковлева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народная артистка РФ Алена Яковлева рассказала NEWS.ru, что больше не собирается замуж, так как не видит в этом смысла. По ее словам, в ее возрасте супругам уже приходится лечить друг друга «на старости лет», совместный быт ей тоже не интересен.

Романы, кураж — пожалуйста, а вот замуж не хочу. Зачем? Я не вижу в этом смысла. Чтобы лечить друг друга на старости лет или что? В этом возрасте уже друг за другом надо ухаживать. Я на себя такую ответственность не хочу брать, — сказала Яковлева.

Актриса отметила, что уже привыкла к своему распорядку, образу жизни, комфорту и это давно «заслужила», вставать и в семь утра готовить мужчине завтраки она больше не готова. Бытовые вопросы ей помогают решать домработница, электрики и сантехники.

Есть женщины, которые о замужестве до ста лет мечтают. Я в этом смысле человек абсолютно независимый, муж мне не нужен, — сказала она.

2 июня народная артистка Алена Яковлева празднует 65-летний юбилей. Больше сорока лет актриса служила в Театре сатиры, она застала его «золотой век», придя в него при режиссере Валентине Плучеке. В это время в театре играли Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Ольга Аросева и другие выдающие советские актеры.

Ранее народная артистка России Алена Яковлева призналась, что Театр сатиры начали покидать ведущие артисты. По ее словам, в спектаклях играют Евгений Владимирович и Янина Студилина, а почти все инсценировки пишет сын худрука Владимир Герасимов.

Алена Яковлева
замужество
юбилеи
Евгений Герасимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко
«Аллергия на спорт»: регбистка осудила Кошкину за скандал с Авериными
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.