Актриса Алена Яковлева поделилась своими планами на замужество Актриса Яковлева рассказала, что не видит больше для себя смысла в замужестве

Народная артистка РФ Алена Яковлева рассказала NEWS.ru, что больше не собирается замуж, так как не видит в этом смысла. По ее словам, в ее возрасте супругам уже приходится лечить друг друга «на старости лет», совместный быт ей тоже не интересен.

Романы, кураж — пожалуйста, а вот замуж не хочу. Зачем? Я не вижу в этом смысла. Чтобы лечить друг друга на старости лет или что? В этом возрасте уже друг за другом надо ухаживать. Я на себя такую ответственность не хочу брать, — сказала Яковлева.

Актриса отметила, что уже привыкла к своему распорядку, образу жизни, комфорту и это давно «заслужила», вставать и в семь утра готовить мужчине завтраки она больше не готова. Бытовые вопросы ей помогают решать домработница, электрики и сантехники.

Есть женщины, которые о замужестве до ста лет мечтают. Я в этом смысле человек абсолютно независимый, муж мне не нужен, — сказала она.

2 июня народная артистка Алена Яковлева празднует 65-летний юбилей. Больше сорока лет актриса служила в Театре сатиры, она застала его «золотой век», придя в него при режиссере Валентине Плучеке. В это время в театре играли Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Ольга Аросева и другие выдающие советские актеры.

Ранее народная артистка России Алена Яковлева призналась, что Театр сатиры начали покидать ведущие артисты. По ее словам, в спектаклях играют Евгений Владимирович и Янина Студилина, а почти все инсценировки пишет сын худрука Владимир Герасимов.