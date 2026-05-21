От электрика с Дальнего Востока до генпрокурора РФ: Юрию Чайке — 75

21 мая бывший генпрокурор РФ, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка отмечает 75-летний юбилей. Как складывалась жизнь и карьера государственного деятеля — в материале NEWS.ru.

Каким был карьерный путь Юрия Чайки

Юрий Чайка родился 21 мая 1951 года в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в семье секретаря местного горкома КПСС и учительницы математики. Позже мать Чайки стала директором школы. В семье было четверо детей, Юрий — самый младший.

«Дед мой был казачьим офицером, он погиб в гражданскую. А когда началось расказачивание, отец мой пацаном 18-летним уехал строить Комсомольск-на-Амуре. Он мне никогда ничего о деде не рассказывал. Боялся, наверное», — вспоминал бывший генпрокурор в интервью MK.RU.

С 1968 по 1970 год Чайка учился на факультете кораблестроения в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте. После окончания обучения будущий государственный деятель работал электриком на судостроительном заводе в родном городе. В 1970-м он ушел служить в армию

Юрий Чайка, 2001 год Фото: Владимир Вяткин

«Я поработал четыре месяца учеником электрика на судостроительном заводе, сдал на разряд. Потом пошел в ряды вооруженных сил. Великолепная школа! Благодарен судьбе за то, что дала возможность ее пройти», — рассказал Чайка в интервью ТАСС.

Вернувшись на гражданку через два года, Чайка поступил в Свердловский юридический институт, который окончил в 1976-м. После окончания вуза Чайку приняли стажером в органы прокуратуры, а позже он стал следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области.

В 1978 году его назначили заместителем Тулунского межрайонного прокурора Иркутской области. В 1979–1983 годах Чайка занимал пост Тайшетского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Затем он стал руководителем следственного отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 1980-е Чайка был инструктором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС, после чего занял должность первого зампрокурора Иркутской области — начальника следственного отдела. В конце десятилетия он руководил государственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС.

В период до 1992-го Чайка работал прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В том же году он был назначен на должность прокурора Иркутской области. В 1995-м Юрий Яковлевич стал первым заместителем генерального прокурора РФ Юрия Скуратова. В 1999 году он несколько месяцев исполнял обязанности генпрокурора РФ в связи с временным отстранением своего руководителя.

Глава МЧС РФ Сергей Шойгу и министр юстиции РФ Юрий Чайка в Кремле на совещании Совета безопасности РФ, посвященном вопросам миграционной политики, 2005 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

С августа 1999 по июнь 2006 года Чайка занимал пост министра юстиции РФ. В течение двух лет он входил в состав президиума правительства РФ, а в ноябре 1999 года стал членом Совета безопасности РФ.

Какими наградами отмечены заслуги Юрия Чайки

С июня 2006 по январь 2020 года Чайка занимал пост генерального прокурора РФ. Затем он был назначен на должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

С 2006 по 2020 год Чайка возглавлял Координационный совет генеральных прокуроров государств — участников СНГ. С февраля 2020-го Чайка входит в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В 2006 году Чайке был присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции. Он имеет звание заслуженного юриста РФ. Экс-генпрокурор является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени. Он был также награжден орденом Почета и медалью П. А. Столыпина I степени.

Во время работы Чайки в Генпрокуратуре активизировались экстрадиции граждан в Россию, писал «Коммерсант». По статистике ведомства, в середине нулевых стране выдавали от 10 до 20 человек в год. В 2018-м в РФ экстрадировали 195 граждан. Наиболее громкими стали выдачи экс-министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова из Франции, экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова из Польши, а также криминального авторитета Аслана Гагиева из Австрии.

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 миллиардов рублей, на заседании Басманного суда города Москвы, 2019 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве более чем с 80 странами для решения вопросов выдачи разыскиваемых преступников и ареста их имущества.

Во время работы Чайки прокуратура добилась возможности подавать иски в суды об обращении скрытых денег и имущества в доход государства, не дожидаясь итогов расследования дел о коррупции. Самый крупный из них был удовлетворен к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Суд взыскал с него в доход государства имущество стоимостью порядка 10,5 млрд рублей.

За период руководства Чайки круг полномочий и проблем, которые прокуратура помогала решить, постоянно возрастал. В 2009 году ведомство выполняло 45 поручений главы государства, тогда как в 2014-м — 101, не считая проверок по обращениям депутатов и растущего числа заявлений граждан. В 2018 году россияне направили 4,5 млн жалоб прокурорам на нарушения своих прав, сообщает ТАСС.

По инициативе Чайки во всех прокуратурах установили единый день приема и открыли интернет-приемные. После поручения президента такие же дни приема и каналы связи были введены для обращений представителей бизнеса.

Что известно о личной жизни бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки

Юрий Чайка женат, его супруга Елена по профессии педагог. В 1975 году у пары родился сын Артем, а в 1988-м — Игорь. Оба имеют юридическое образование и владеют крупным бизнесом.

В 2017-м СМИ писали, что у Юрия Чайки пятеро внуков: четверо детей у старшего сына и один ребенок у младшего.

Юрий Чайка Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Кто поздравил бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайку с 75-летним юбилеем

Адвокат Михаил Барщевский в беседе с NEWS.ru поздравил Юрия Чайку с юбилеем.

«Дорогой Юрий Яковлевич! Поздравляю с юбилеем. По-доброму завидую вашему профессионализму, чувству чести и человеческому отношению к людям. Дай вам бог здоровья еще на многие годы», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что Юрий Чайка многое сделал для совершенствования правовой системы и защиты прав граждан.

«Поздравляю Юрия Яковлевича Чайку с юбилеем. Желаю, самое главное, здоровья, долгих лет жизни, душевной гармонии, спокойствия и благополучия», — подчеркнул он.

По словам Нилова, вопросы социальной политики неразрывно связаны с защитой прав граждан. Это и пенсионные права, и право на бесплатное жилье, лекарственное обеспечение, а также санаторно-курортное лечение. Обращения в органы прокуратуры и в адрес генпрокурора давали свои плоды, и права граждан восстанавливались. То же самое касалось различных судебных разбирательств, когда за восстановлением прав приходилось обращаться в адрес Юрия Чайки.

«Желаю Юрию Яковлевичу сохранять бодрость духа, двигаться вперед и реализовывать все задуманное в интересах нашей страны и многонационального народа», — заключил парламентарий.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев в беседе с NEWS.ru отметил профессионализм, ответственность и доброжелательность Юрия Чайки. От имени АЮР он выразил искреннюю благодарность бывшему генпрокурору РФ за неоценимый вклад в укрепление правопорядка и законности.

«Высочайший профессионализм и исключительная преданность служению Родине Юрия Яковлевича всегда были и остаются ориентиром для многих поколений юристов. Твердость характера, всесторонние знания, ответственность перед страной и доброжелательность к людям снискали заслуженный авторитет в юридическом сообществе», — сказал Груздев.

