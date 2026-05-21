21 мая 2026 в 17:14

Политолог рассказала о развитии отношений России и Китая

Политолог Лихачева: Россия и Китай заключат еще десятки соглашений

Владимир Путин и Си Цзиньпин Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru
Россия и Китай уже подписали и заключат еще десятки соглашений, заявила Readovka.news декан факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. Она отметила, что сейчас между странами устанавливается каркас будущего взаимодействия.

Эксперт подчеркнула, что страны планируют перейти к более многообразному сотрудничеству. Особое внимание она обратила на совместную декларацию, подписанную главами государств. Лихачева объяснила, что документ о многополярном мире определяет цивилизацию как культурно-языковые особенности и историю, а не только территорию.

Политолог отметила, что в декларации подчеркивается уникальность каждой из культур и важность установления диалога с учетом интересов всех сторон. По ее словам, Россия и Китай разделяют схожие представления о мировом порядке и важности стратегического планирования на длительную перспективу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику завершился с исключительно высокими практическими результатами. По его словам, поездка прошла в насыщенном формате и получилась глубоко содержательной.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

