Путин наградил сына своего тренера по дзюдо

Президент России Владимир Путин вручил почетный знак «За наставничество» главе Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину, сообщает пресс-служба Кремля. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца.

Михаил Рахлин — сын тренера Анатолия Рахлина, который тренировал Путина. Сам Михаил — заслуженный тренер России и преподаватель спортшколы олимпийского резерва имени своего отца. Он отмечен знаком «За заслуги и популяризацию дзюдо в Российской Федерации и активную наставническую деятельность». В его коллекции уже есть ордена Почета и Александра Невского.

Ранее Путин наградил экс-губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза орденом Александра Невского. Они ушли в отставку 13 мая по собственному желанию.

Президент также вручит звезды Героев участникам специальной военной операции на Украине и другие государственные награды. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что часть наград будет вручена посмертно.