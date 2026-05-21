21 мая 2026 в 17:30

Путин наградил сына своего тренера по дзюдо

Путин вручил сыну своего тренера по дзюдо Рахлину знак «За наставничество»

Владимир Путин и Михаил Рахлин Владимир Путин и Михаил Рахлин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин вручил почетный знак «За наставничество» главе Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину, сообщает пресс-служба Кремля. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца.

Михаил Рахлин — сын тренера Анатолия Рахлина, который тренировал Путина. Сам Михаил — заслуженный тренер России и преподаватель спортшколы олимпийского резерва имени своего отца. Он отмечен знаком «За заслуги и популяризацию дзюдо в Российской Федерации и активную наставническую деятельность». В его коллекции уже есть ордена Почета и Александра Невского.

Ранее Путин наградил экс-губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза орденом Александра Невского. Они ушли в отставку 13 мая по собственному желанию.

Президент также вручит звезды Героев участникам специальной военной операции на Украине и другие государственные награды. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что часть наград будет вручена посмертно.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

