«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии Володин спрогнозировал Латвии последствия за лишение мандата депутата Росликова

Лишение депутата Рижской думы Алексея Росликова мандата может привести к негативным последствиям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, власти Латвии приняли решение после выступлений Росликова против дискриминации русскоязычного населения.

Глядя на все это, вывод однозначен: ничем хорошим это не закончится. В Евросоюзе даже разговоры о демократии и ее незыблемых принципах остались только в прошлом, — констатировал Володин.

Председатель Госдумы также раскритиковал политику Евросоюза и заявил, что страны Балтии стали частью антироссийского курса. В качестве примера он привел главу евродипломатии Каю Каллас.

Ранее Росликов заявил, что его лишили мандата после его заявлений против дискриминации русскоязычных жителей Латвии. По его словам, решение объяснили тем, что он поддерживает Россию и Белоруссию, находится на территории этих государств.

До этого бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что латвийский сейм регулярно готовит закрытые материалы о предполагаемых угрозах со стороны русскоязычного населения. Подобные документы содержат конфиденциальную информацию и обсуждаются в ходе закрытых заседаний.