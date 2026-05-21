В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации

В городе Арзамасе Нижегородской области к 19 годам колонии строгого режима приговорили местного жителя с инвалидностью третьей группы. Девочки, чьи родители скончались от наркотиков, якобы опознали в мужчине насильника, который растлевал их в начале 2020-х годов в родительском притоне. Осужденный настаивает, что в глаза не видел родителей пострадавших, а следствие даже отказало ему в проверке на полиграфе. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Посторонние предметы

Как сообщает телепрограмма «Кстати…», в деле две пострадавшие — сестры, которым на момент совершения против них преступлений было три и пять лет. Их родители вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли наркотиками и алкоголем и скончались в результате передозировки.

После смерти родителей детей поместили в детский дом. При медицинском осмотре у одной из девочек врачи обнаружили посторонние предметы в половых органах и явные следы преступного вмешательства.

Последовавшие допросы раскрыли детали: дети сообщили о регулярных насильственных действиях сексуального характера, которые совершались в отношении них в период с 2021 по 2023 год. Спустя три года одна из сестер попала на прием к гинекологу, где рассказала о пережитом своему законному представителю.

Бывшие соседи сейчас в разговоре с журналистами описывают семью как неблагополучную. Дети не выходили на улицу и не общались с окружающими. В дом постоянно приходила компания маргиналов.

«Пьяницы целыми днями шоблой приходили к ним... Девочки все время плакали. Я даже один раз не выдержала, постучала. Она, знаете, как ее хлопала? Мне здесь слышно в зале было», — вспоминает местная жительница о побоях в семье бывших соседей.

«В глаза не видел»

По подозрению в преступлениях задержали 44-летнего Максима Лепетова, ранее неоднократно судимого. Однако в криминальном бэкграунде у него нет статей, похожих на ту, что сейчас ему инкриминировали. Мужчину судили по наркостатье и за кражу. Лепетов с первого дня заявил, что дело сфабриковано.

«Ни потерпевших, ни их родителей я никогда в жизни не видел, никогда с ними знаком не был. То есть даже физически с ними никак не пересекался нигде», — отвечал Лепетов журналистам из-за решетки в зале суда.

Ключевым доказательством обвинения стало опознание по фотографии, проведенное спустя три года. Мать подсудимого Марина Лепетова отмечает, что снимки были черно-белыми и нечеткими, очной ставки не назначали.

Описание внешности нападавшего в показаниях девочек не совпадает с данными Лепетова. Дети упоминали мужчину с большими скулами, узкими губами, ходившего с тростью. При этом пострадавшие рассказывали, что собутыльники родителей ходили по квартире голыми. Обвиняемый же, являющийся инвалидом третьей группы, имеет выведенную стому, постоянно носит футболки и принципиально не раздевается.

«Я вообще, в принципе, не раздеваюсь… У меня калоприемник, это неэстетично выглядит. Я никогда в жизни не ходил с клюшкой», — подчеркивает он.

Мужчина настаивает, что в 2021–2022 годах из-за проблем со здоровьем он в основном был везде в сопровождении родственников и не появлялся в районе, где было совершено преступление. Лепетов отмечает, что в то время находился под надзором и просил проанализировать биллинги звонков, которые подтвердили бы, что подсудимый не появлялся в квартире, где жили девочки.

«В материалах дела говорится о том, что тот человек поддерживал с ними якобы какие-то отношения. По биллингу звонков было бы все понятно. Все мои номера телефонов известны, потому что я находился под надзором», — говорит Лепетов.

При этом был установлен другой мужчина, который ходил с палочкой, регулярно посещал семью и частично совпадал с описанием. Но проверку в отношении него не провели, поскольку он тоже умер от передозировки.

Отказали и в проведении допроса с использованием полиграфа, хотя обвиняемый просил об этом с самого начала.

Срок как смертный приговор

Суд признал Максима Лепетова виновным и назначил 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно он на 15 лет лишен права работать в сферах образования, воспитания и развития несовершеннолетних. Суд также обязал его проходить принудительное амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра по месту отбывания наказания.

«Я в шоке. Я не знаю, что делать, меня лишили права на защиту», — прокомментировал приговор Лепетов.

Адвокат Лепетова Андрей Макаров предупреждает, что его клиент из-за особенностей здоровья обречен провести остаток жизни в колонии.

«По сути, с инвалидностью третьей группы, своим возрастом, наличием своих заболеваний, этот человек обречен уже прожить остатки дней в колонии», — заключает Макаров.

