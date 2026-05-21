Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан: реакция Тарасовой, Журовой

Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сменит спортивное гражданство. За какую страну он будет выступать, как на эту новость отреагировали в России — в материале NEWS.ru.

За какую страну будет выступать сын Плющенко

Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан. По данным РИА Новости, Федерация фигурного катания на коньках России предоставила 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома, которое состоялось 21 мая. Евгений Плющенко заявил, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет (до 2031 года).

«Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — сказал Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион выразил надежду на совместные усилия по развитию фигурного катания в России и Азербайджане.

«Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», — добавил Плющенко.

После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) со следующего сезона Александр сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях. Пока что Плющенко-младший выступал только по первому спортивному разряду и не принимал участия в главных всероссийских стартах.

Как в России отреагировали на решение сына Плющенко сменить спортивное гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом.

«У него есть папа и мама. И они принимают решение, как и где их сыну выступать, как ему будет лучше. Тем более что под флагом России он еще не выступал. Я не помню, чтобы он в каких-то серьезных соревнованиях участвовал. Ни я, ни кто-либо другой, помимо их семьи, не может сказать, почему выбрали именно Азербайджан. Это их личное дело, и я считаю неправильным в это лезть», — сказала Тарасова NEWS.ru.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская сожалеет, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство. По ее мнению, это решение принято рано, поскольку спортсмен из-за возраста еще не отбирается в команду на Олимпийские игры.

«Наверное, Евгений все продумал. Не первый человек меняет гражданство, особенно в последнее время, потому что, конечно, наши фигуристы немножко засиделись. Может быть, хотят поездить по международным соревнованиям», — сказала Бутырская NEWS.ru.

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт заявил NEWS.ru, что каждый спортсмен сам выбирает свой карьерный путь.

«У спортсмена одна карьера, каждый сам выбирает для себя, что ему лучше и комфортнее. Это касается вообще любого. У ISU есть регламент перехода из одной страны в другую. Все это давно известно. Это всегда происходило. Все в руках спортсмена, как он решил, значит для него это самый лучший путь», — сказал Энберт NEWS.ru.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что переход Александра в сборную Азербайджана является личным делом его семьи.

«Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан! Ну и что? Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Александр сменил спортивное гражданство из-за высокого уровня конкуренции в России, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, выступления под флагом Азербайджана помогут юному спортсмену приобрести ценный опыт.

«Все страны СНГ, так или иначе, когда-то были Советским Союзом. Если бы Саша [Плющенко] поехал в США, это был бы один вопрос. У нас действительно есть соглашение со многими государствами о помощи друг другу, и в том числе тренерской. Для международных взаимоотношений и развития фигурного катания это, конечно, неплохо. Тем более появляется возможность подготовиться и получить знания прежде, чем выйти на лед. В России присутствует огромная конкуренция в мужском фигурном катании. Эти пять лет станут для Саши временем для подготовки ко встрече с лидерами», — отметила Журова.

Она подчеркнула, что за пять лет в мире спорта может измениться многое, поэтому Плющенко-младший способен вернуться в Россию и выступать за страну.

