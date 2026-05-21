Сын Плющенко сменит спортивное гражданство: почему не выступит за Россию?

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила переход сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра под флаг Азербайджана, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Что об этом известно, почему Александр Плющенко не будет выступать за Россию, как развивается его спортивная карьера?

Почему Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан

Российский фигурист Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана, писал NEWS.ru. По информации источников, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предоставила 13-летнему спортсмену открепление от российской команды на заседании исполкома, которое прошло в четверг, 21 мая.

«Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький — ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — заявил Евгений Плющенко.

После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) со следующего сезона он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях. Пока что Александр выступал только по первому спортивному разряду и не принимал участия в главных всероссийских стартах.

Молодой фигурист почти пропустил текущий соревновательный сезон, приняв участие только в первых этапах. Александр не входил в состав национальных сборных и тренировался в частной академии своего отца Евгения Плющенко. Широкая публика знает Гнома Гномыча (его домашнее прозвище. — NEWS.ru) по регулярному участию в ледовых сказках и коммерческих шоу отца, а также по активности в соцсетях.

Как отреагировали на смену спортивного гражданства Александра Плющенко

По словам двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, такое решение далось с трудом и он надеется на поддержку со стороны азербайджанских спортивных чиновников. Причины смены спортивного паспорта сына он не раскрыл.

Евгений Плющенко

«Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», — добавил Евгений.

Смена спортивного гражданства фигуриста Александра Плющенко является семейным делом, заявила NEWS.ru тренер по фигурному катанию заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, родители спортсмена заботятся о том, как и где их сыну будет лучше выступать.

«У Александра Плющенко есть папа и мама, и они принимают решение, как и где их сыну выступать, как ему будет лучше. Тем более что под флагом России он еще не катался. Я не помню, чтобы он в каких-то серьезных соревнованиях участвовал. Ни я, ни кто-либо другой, помимо их семьи, не может сказать, почему они выбрали именно Азербайджан. Это их личное дело, и я считаю неправильным в это лезть», — высказалась Тарасова.

Правда ли, что Александра Плющенко эксплуатируют

В 2019 году на маленького фигуриста обрушилась волна хейта — тогда аккаунты Саши в соцсетях активно вела его мама Яна Рудковская. Интернет-пользователи начали создавать мемы с его лицом и шуточными надписями.

В 2020 году в СМИ был опубликован слух, что у мальчика может быть синдром Аспергера. Вскоре мать спортсмена Яна Рудковская сообщила, что врачи обнаружили психологическую травму у семилетнего Александра и ее причиной послужили публикации о наличии у мальчика синдрома Аспергера. Из-за этих материалов над мальчиком стали издеваться другие дети, а сам он отказывался есть и тренироваться. По результатам проведенной экспертизы обозначенного выше синдрома у Александра не было обнаружено.

«Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует. Мы долго к этому шли, и впереди нас ждет долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим!» — писала Рудковская в соцсетях.

