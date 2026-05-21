Российские суды изменили практику личного банкротства

Российские суды в первом квартале 2026 года существенно увеличили число отказов гражданам в освобождении от долгов при личном банкротстве, сообщает MK.RU со ссылкой на Федресурс. В январе — марте 2026 года финансово несостоятельными были признаны 137 тыс. россиян, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13,7%.

Количество судебных отказов в списании долгов увеличилось на 89%. Эксперты связывают изменение динамики с новой позицией Верховного суда, который стал жестче подходить к случаям возможного злоупотребления процедурой банкротства со стороны должников.

Кроме того, суды стали чаще утверждать планы реструктуризации задолженности. В первом квартале 2026 года было зафиксировано 1149 подобных решений, что в 2,4 раза превышает показатель годичной давности. Доля реструктуризаций выросла с 0,4% до 0,8% от общего числа процедур.

Ранее заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян предупредил, что обещающие быструю помощь в избавлении от долгов фирмы часто на деле оказываются мошенниками. По его словам, никто не имеет права аннулировать долги без участия суда и соблюдения закона. Банки предоставляют законные варианты реструктуризации, переговоры же лучше вести с адвокатом, а не с подозрительными посредниками, добавил Маркарьян.