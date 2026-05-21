Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 17:48

Российские суды изменили практику личного банкротства

Федресурс: суды стали чаще отказывать россиянам в списании долгов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские суды в первом квартале 2026 года существенно увеличили число отказов гражданам в освобождении от долгов при личном банкротстве, сообщает MK.RU со ссылкой на Федресурс. В январе — марте 2026 года финансово несостоятельными были признаны 137 тыс. россиян, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13,7%.

Количество судебных отказов в списании долгов увеличилось на 89%. Эксперты связывают изменение динамики с новой позицией Верховного суда, который стал жестче подходить к случаям возможного злоупотребления процедурой банкротства со стороны должников.

Кроме того, суды стали чаще утверждать планы реструктуризации задолженности. В первом квартале 2026 года было зафиксировано 1149 подобных решений, что в 2,4 раза превышает показатель годичной давности. Доля реструктуризаций выросла с 0,4% до 0,8% от общего числа процедур.

Ранее заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян предупредил, что обещающие быструю помощь в избавлении от долгов фирмы часто на деле оказываются мошенниками. По его словам, никто не имеет права аннулировать долги без участия суда и соблюдения закона. Банки предоставляют законные варианты реструктуризации, переговоры же лучше вести с адвокатом, а не с подозрительными посредниками, добавил Маркарьян.

Общество
банкротства
долги
списание долгов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе считают, что Путин очаровал Трампа
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Уровень холодной войны»: Полянский прошелся по НАТО из-за провокаций
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.