Одного из старейших застройщиков Петербурга могут признать банкротом ПСК сообщила о намерении подать иск о банкротстве «Дальпитерстроя»

Один из старейших застройщиков Петербурга и Ленинградской области, компания «Дальпитерстрой», оказался на грани банкротства, сообщила «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) через Федресурс. Долги девелопера перед бюджетом уже превысили 1 млрд рублей, а 7 мая налоговая служба приостановила операции по счетам компании из-за неуплаты налогов, передает РБК.

В настоящее время Федеральная служба судебных приставов взыскивает с «Дальпитерстроя» в пользу ПСК 3,7 млн рублей по исполнительному листу, выданному 17 февраля. В декабре 2025 года суд уже взыскал с застройщика еще 8 млн рублей за неоплату энергоснабжения.

Начальник отдела по связям с общественностью ПСК Татьяна Бабичева сообщила, что суммарная задолженность за электроэнергию с марта 2020 года достигла 17,9 млн рублей. Она пояснила, что намерение подать заявление о банкротстве вызвано значительным размером долга и отсутствием предложений по его погашению.

Ранее корпоративный юрист Юлия Бондаренко заявила, что обманутому дольщику при банкротстве строительной компании необходимо попасть в реестр кредиторов, чтобы не потерять собственные средства. По ее словам, для успешного включения в списки необходимо оперативно собрать пакет документов: договор долевого участия или жилищно-строительного кооператива, квитанции об оплате, акты сверки и переписку с застройщиком.