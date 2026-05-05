05 мая 2026 в 15:39

Юрист дала совет дольщикам, как спасти средства при банкротстве застройщика

Юрист Бондаренко: реестр кредиторов поможет вернуть средства обманутым дольщикам

Обманутому дольщику при банкротстве строительной компании необходимо попасть в реестр кредиторов, чтобы не потерять собственные средства, заявила NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко. По ее словам, для успешного включения в списки необходимо оперативно собрать пакет документов: договор долевого участия или жилищно-строительного кооператива, квитанции об оплате, акты сверки и переписку с застройщиком.

Банкротство застройщика — страшный сон любого дольщика. Но даже если стройка заморожена, а документов на квартиру нет, деньги можно вернуть. Главное — действовать быстро. Все обманутые дольщики попадают в реестр кредиторов. Первыми деньги получают те, кто вложился в уже построенные дома. Если объект не достроен, вы тоже в реестре, но выплаты могут растянуться на годы. Какие документы собирать? Договор ДДУ или ЖСК, квитанции об оплате, акты сверки, переписку с застройщиком. Если дом сдан, но документов нет — запросите выписку из ЕГРН, — сказала Бондаренко.

Она добавила, что заявление о включении в реестр подается в арбитражный суд по месту нахождения застройщика. По словам юриста, сделать это следует в течение трех месяцев с даты публикации сообщения о банкротстве.

Куда нести документы, чтобы попасть в реестр кредиторов? Заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения застройщика. Срок — три месяца с даты публикации сообщения о банкротстве. Пропустите — окажетесь в конце очереди. Что делать, если дом уже сдан, а документов нет? Обращайтесь в прокуратуру и Росреестр. Если квартира фактически передана, суд может признать право собственности даже без акта. Но лучше собирайте документы сразу. Главный совет: не ждите, пока стройка встанет окончательно. Как только появились первые признаки проблем, сразу фиксируйте все в письменном виде, — заключила Бондаренко.

Ранее финансист Виктор Зубик заявил, что сэкономить на покупке квартиры позволит чистая кредитная история и хороший первоначальный взнос. По его словам, выгодно приобрести жилье поможет мониторинг доступных программ финансирования и их условий.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
