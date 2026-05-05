05 мая 2026 в 10:43

Финансист дал советы, как существенно сэкономить на покупке жилья

Финансист Зубик: сэкономить на покупке жилья позволит чистая кредитная история

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сэкономить на покупке квартиры позволит чистая кредитная история и хороший первоначальный взнос, заявил «Газете.Ru» финансист Виктор Зубик. Кроме того, выгодно приобрести жилье поможет мониторинг доступных программ финансирования и их условий. Однако это относится только к первичному рынку. Таким образом человек может сэкономить от 10 до 25%.

Если планируется привлечение рыночной ипотеки, то также нужно работать с кредитной историей и подтверждением доходов. Покупатели с «чистым» профилем получают лучшие условия по ипотеке: разница в ставке даже на один процентный пункт при кредите 10 млн рублей дает колоссальную экономию за полный срок кредита. Второй шаг, который необходим как при сделках с новостройками, так и на вторичном рынке, — это повышение насмотренности и выбор правильного объекта, — подчеркнул Зубик.

По словам эксперта, застройщики часто предлагают собственные варианты финансирования: льготную ипотеку и рассрочку. В рамках первого ставка на первые годы составляет 5–8%, что заметно повышает доступность жилья на фоне высоких рыночных ставок. Многие также дают беспроцентную рассрочку на несколько лет — до ввода дома. И чем раньше заключить сделку, тем больше можно сэкономить.

Ранее аналитик Магомед Гамзаев рассказал, что, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ставки по ипотеке и потребкредитам будут снижаться значительно медленнее ставок по вкладам. По его словам, ипотека останется в диапазоне 15–18% для рыночных программ, а потребительские кредиты — 18–25% и выше в зависимости от профиля заемщика.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
