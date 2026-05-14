Россиянам рассказали о рисках «волшебной» таблетки от долгов Юрист Маркарьян предупредил о мошенниках в списывающих долги фирмах

Часто обещающие быструю помощь в избавлении от долгов фирмы на деле оказываются мошенниками, рассказал агентству ПРАЙМ заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян. Реклама «легкого списания задолженностей» — это уловка, подчеркнул он, так как никто не имеет права аннулировать долги без участия суда и соблюдения закона.

Некоторые недобросовестные компании взимают большие комиссии заранее, а после получения денег просто исчезают. Распространены фальсификация документов и подача ложных заявлений в суд — это грозит уже уголовной ответственностью, — заявил эксперт.

Банки предоставляют законные варианты реструктуризации, и переговоры лучше вести с адвокатом, а не с подозрительными посредниками, добавил собеседник агентства. Он также призвал не искать «волшебных таблеток» и обращаться к профессионалам.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин посоветовал в целях цифровой гигиены не размещать в интернете личную информацию, такую как номера телефонов, адреса, документы, сведения о месте учебы или работы. Также он призвал не выкладывать фотографии, по которым можно установить текущее местоположение, и ограничивать круг общения в социальных сетях.