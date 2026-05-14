Станции связи Starlink ВСУ под Харьковом не выдержали натиска «Севера» БПЛА ВС России за неделю поразили 15 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

Более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink украинских войск уничтожили за минувшую неделю расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Снейп. При обнаружении таких целей военнослужащие подразделений БПС проводят дополнительную разведку целей, после чего поражают сами средства связи и питающие их генераторы.

Снижение возможностей управления у противника облегчает прогнозирование его дальнейших действий, добавил командир. Выявление и ликвидация замаскированных узлов связи обеспечиваются благодаря слаженной работе разведывательных и ударных беспилотников, подчеркнул Снейп. Координация действий ведется через штатные средства связи с возможностью объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов заявил, что три спутниковые станции связи Starlink ВСУ ликвидированы за сутки. Также были нанесены удары по пунктам управления дронами и по живой силе противника. Помимо станций Starlink, российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.