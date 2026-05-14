14 мая 2026 в 08:24

Двигатель для импортозамещенного SJ 100 прошел все испытания

Полностью импортозамещенный SJ 100 («Суперджет»), построенный по серийным технологиям, на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре Фото: Пресс-служба ОАК/РИА Новости
Двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ 100 прошел полный комплекс сертифицированных испытаний, сообщили в госкорпорации «Ростех». Там уточнили, что двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов «Суперджета» в Архангельской области.

Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего двигателя ПД-8 для авиалайнеров «Суперджет», силовые установки наработали более 6500 часов, — сказано в сообщении.

В Ростехе добавили, что двигатель подтвердил высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. Там также отметили, что в ближайшее время ожидают выдачи сертификата типа на двигатель, что приблизит, соответственно, сертификацию импортозамещенного лайнера «Суперджет».

Завершающей проверкой, как пояснили в госкорпорации, стала имитация попадания самолета в облако града, которая прошла на стенде предприятия «ОДК-Сатурн». Силовая установка сохранила устойчивость к внешним воздействиям и продолжила работу в штатном режиме.

Ранее холдинг «Росэл», который входит в Ростех, разработал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Устройство создает помехи, позволяя бороться как с одиночными, так и с групповыми налетами беспилотников.

