Россия строит Су-75 Checkmate: подробности, опытный образец истребителя

В России продолжаются работы по созданию истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Какие новые подробности раскрыли в ОАК, правда ли строится опытный образец истребителя?

Какие новые подробности о Су-75 Checkmate раскрыли в ОАК

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Вадим Бадеха заявил, что на текущем этапе создания Су-75 происходит строительство опытного образца Checkmate.

«Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин РФ с этого рынка за последние десятилетия ушла. Хотя в СССР произвели несколько десятков тысяч однодвигательных боевых самолетов. Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца», — сказал Бадеха.

Он рассказал, что Су-75 создается как для нужд Минобороны России, так и для зарубежных заказчиков. По его словам, «потенциал машины существенный».

«Сроки поставок будут зависеть от того, как мы проведем работу с заказчиками, от интереса и задач. Минобороны ставит задачу по снижению стоимости конечного изделия», — добавил он.

Глава ОАК подчеркнул, что главное преимущество однодвигательного истребителя — более низкая стоимость самого самолета и операций с его использованием. По его словам, на сегодняшний день это играет большое значение для российского военного ведомства.

«Мы готовы играть по этим правилам», — сказал Бадеха.

Первая публичная демонстрация перспективного авиационного комплекса состоялась на авиасалоне МАКС-2021. Позже истребитель представили и на международной арене в Дубае.

Су-75 Checkmate Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда может состояться первый полет Су-75 Checkmate

В январе 2026-го СМИ писали, что первый полет новейшего сверхзвукового истребителя запланирован на текущий год. При этом начальник летной службы компании «Сухой» («ОКБ Сухого») Герой России Сергей Богдан ранее утверждал, что вылет Су-75 может пройти в начале года.

«Самолет уже в цеху, <…> есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — сказал Богдан в ноябре 2025-го.

Принимает ли Белоруссия участие в строительстве Су-75 Checkmate

В мае 2025 года аналитик Белорусского института стратегических исследований генерал-майор запаса Игорь Король предположил, что Минск может помочь Москве с производством компонентов для Су-75.

«Прежде всего это, наверное, производство компонентной базы: электроника, оптика, системы наведения, панели, экраны, которые непосредственно задействованы в кабине летчика, различные коробки агрегатов, которыми сейчас насыщена любая авиационная техника», — сказал Король.

Генерал подчеркнул, что предприятия «Пеленг» и «Интеграл» уже поставляют компоненты для российских боевых самолетов. Возможны также сборка узлов, обслуживание и ремонт Су-75 на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах, добавил он.

Позднее, в ноябре 2025-го, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия рассматривает возможность совместного с Белоруссией производства Checkmate.

«В настоящее время прорабатываем вопрос <...> с белорусскими партнерами. Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах», — добавил Михеев.

Какие перспективы у Су-75 на мировом рынке

Checkmate может вытеснить американский самолет F-35 с мирового рынка, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Технические параметры обоих самолетов, по его мнению, находятся на одном уровне, однако стоимость разработки F-35 значительно выше.

«Это будет очень большой удар по внешнему рынку американцев. Потому что это будет прямой конкурент. Именно самолетам F-35, самым дорогим. Они так и позиционируют его — как очень дорогой в эксплуатации. У F-35 надо менять покрытие, которое поглощает и отражает радиолокационные лучи. За счет этого он становится малозаметным в воздушном пространстве с различных ракурсов полета», — пояснил Попов.

Генерал подчеркнул, что F-35 не может переносить даже небольшие морозы. При маленьком плюсе его поверхность разрушается примерно через три месяца, если его хранить на открытом воздухе под солнечной радиацией, пояснил собеседник. Ему необходимо ангарное хранение, добавил Попов.

«И электроника капризная. В итоге все влетает в копеечку. Я думаю, что мы достигаем таких же показателей более экономичными средствами и в эксплуатации он будет экономичнее. И с использованием средств РЭБ, радиолокационных и оптико-электронных систем, а также инфракрасных — за счет комплекса очень больших возможностей, которые нам удалось сохранить еще с программ советского времени», — резюмировал летчик.

