09 февраля 2026 в 19:07

Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона

Генерал Попов: российский Су-75 может вытеснить F-35 с мирового рынка

Сухой Су-75 Сухой Су-75 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новейший российский сверхзвуковой истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») может вытеснить американский самолет F-35 с мирового рынка, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Он отметил, что технические параметры обоих самолетов находятся на одном уровне, однако стоимость разработки F-35 значительно выше.

Су-75 еще проходит испытания, а потом надо получить сертификацию, затем отладить производственную базу. Но однозначно он будет лучше [F-35] тем, что он будет намного дешевле, чем американский аналог. Я думаю, это будет очень большой удар по внешнему рынку американцев. Потому что это будет прямой конкурент. Именно самолетам F-35, самым дорогим. Они так и позиционируют его как очень дорогой в эксплуатации. У F-35 надо менять покрытие, которое поглощает и отражает радиолокационные лучи. За счет этого он становится малозаметным в воздушном пространстве с различных ракурсов полета, — объяснил Попов.

Генерал подчеркнул, что F-35 не может переносить даже небольшие морозы. При небольших положительных температурах его поверхность разрушается примерно через три месяца, если его хранить на открытом воздухе под солнечной радиацией, пояснил собеседник. Ему необходимо ангарное хранение, добавил Попов.

Если F-35 использовать в полярных или северных широтах, то он должен храниться в ангарах с температурой не менее 12–15 градусов в помещении. И электроника капризная. В итоге все влетает в копеечку. Я думаю, что мы достигаем таких же показателей более экономичными средствами, и в эксплуатации он будет экономичнее. И с использованием средств РЭБ, радиолокационных и оптико-электронных систем, а также инфракрасных — за счет комплекса очень больших возможностей, которые нам удалось сохранить еще с программ советского времени, — резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны России большую серию истребителей Су-57, оснащенных модернизированным вооружением. Также в самолетах были обновлены бортовые системы.

