«Большая заслуга Усманова»: Журова о возвращении флага РФ фехтовальщикам

В возвращении флага РФ фехтовальщикам есть большая заслуга экс-президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова и руководства Федерации фехтования России, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, справедливость восторжествовала. Журова напомнила, что исторически российские фехтовальщики показывают великолепные результаты.

Это большая заслуга и Алишера Усманова, и тех, кто находится в руководстве Федерации фехтования России. У нас всегда были замечательные связи со всем международным сообществом в этом виде спорта. Так сложилось исторически — у нас прекрасные спортсмены, которые всегда завоевывают медали. Было очень обидно, когда страну лишали возможности полноценно участвовать в соревнованиях. Справедливость восторжествовала, — сказала Журова.

В декабре 2024 года Усманов добровольно приостановил деятельность на посту FIE. Он был избран на пост президента организации 30 ноября.

Ранее FIE допустила взрослых спортсменов из РФ к соревнованиям с национальной символикой и гимном. Россияне смогут выступать под своим флагом начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.