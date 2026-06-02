Путин предложил сделать ежегодным госдоклад о языковой политике

Президент России Владимир Путин предложил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ придать государственный статус докладу о реализации языковой политики и сделать его ежегодным. Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование плана мероприятий по реализации основ госполитики и его исполнение, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Также считаю важным наделить доклад по реализации языковой политики статусом государственного — это имеет значение — и предоставлять ежегодно, — заявил президент.

Ранее он сообщил, что применение русского языка в Казахстане не причиняет ущерба и даже поощряется. По словам российского лидера, русский язык помогает усиливать связи с республикой, что благотворно сказывается на ее экономике.

Кроме того, глава РФ на церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в образовании отметил, что Россия высоко ценит интерес жителей КНР к изучению русского языка. По словам президента, этот предмет преподается в 200 университетах и 125 школах республики.