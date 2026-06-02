ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 16:10

Путин предложил сделать ежегодным госдоклад о языковой политике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин предложил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ придать государственный статус докладу о реализации языковой политики и сделать его ежегодным. Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование плана мероприятий по реализации основ госполитики и его исполнение, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Также считаю важным наделить доклад по реализации языковой политики статусом государственного — это имеет значение — и предоставлять ежегодно, — заявил президент.

Ранее он сообщил, что применение русского языка в Казахстане не причиняет ущерба и даже поощряется. По словам российского лидера, русский язык помогает усиливать связи с республикой, что благотворно сказывается на ее экономике.

Кроме того, глава РФ на церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в образовании отметил, что Россия высоко ценит интерес жителей КНР к изучению русского языка. По словам президента, этот предмет преподается в 200 университетах и 125 школах республики.

Власть
Россия
Владимир Путин
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.