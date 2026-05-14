Жена шефа из «Кухни» попросила простить их и разрешить вернуться в Россию Жена актера Назарова написала в Госдуму с просьбой разрешить им вернуться в РФ

Актриса Ольга Васильева, супруга актера Дмитрия Назарова, обратилась с письмом в Государственную думу и попросила простить их семью, позволив вернуться обратно в Россию, пишет Telegram-канал Mash. По ее словам, они с мужем являются патриотами своей страны, которых оклеветали представители оппозиции.

В послании жена актера, известного по роли шефа в сериале «Кухня», описала творческий путь мужа, его достижения в искусстве, упомянула его звание народного артиста и пожаловалась на состояние здоровья. По ее словам, во Франции медицина хуже, врачи не столь профессиональны, как российские, а ее самочувствие ухудшает тоска по родине и работе.

Васильева также опровергла утверждения о том, что их семья когда-либо поддерживала Вооруженные силы Украины или делала оппозиционные заявления. Она попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает у нее «ни доверия, ни симпатии». Увольнение из МХТ звездная пара назвала вынужденным. По словам Васильевой, после смены руководства театра Назарова начали «сливать», поскольку он не боялся спорить и проявлять независимость от начальства.

Ранее сообщалось, что Назаров подумывает о возвращении в Россию после трех лет, проведенных во Франции. Главной причиной стали серьезные денежные трудности, утверждают друзья семьи. Сбережения 68-летнего артиста и его жены заканчиваются.