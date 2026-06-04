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04 июня 2026 в 11:53

Главкома ВСУ озадачило количество российских дронов

Сырский заявил о росте количества и качества российских беспилотников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Россия повышает количество и качество своих беспилотных летательных аппаратов, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале. По словам украинского военачальника, это создает серьезные проблемы для украинской армии.

Россия постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. <…> Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции, — написал Сырский.

Ранее Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщил, что компания «Аэроплатформы» до конца 2026 года проведет серию испытаний воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации. Аэростаты планируется использовать как средство доставки дронов и планирующих авиабомб.

До этого стало известно, что концерн «Калашников» начал поставки заказчику новейшего скоростного беспилотника СКАТ 220 собственной разработки. Аппарат снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут. Новый БПЛА создан на основе широко известного дрона СКАТ 350 М, но вес аппарата меньше — 12 кг.

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