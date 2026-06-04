Друг семьи предположил, почему Хазанов не общается с младшим братом Друг семьи предположил, что актер Хазанов не знаком с младшим братом

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов проводит много времени в Израиле и, скорее всего, не знаком со своим младшим братом Андреем Лукачером, предположил в беседе с NEWS.ru друг семьи артиста, пожелавший остаться неизвестным. По его мнению, юморист уделяет все внимание близким — жене и дочери.

У Геннадия Хазанова есть гражданство Израиля, где он проводит много времени. Трудно сказать, знаком ли он вообще с младшим братом. Актер рассказывал о жене и дочери, но о братьях не упоминал ни разу, — подчеркнул собеседник.

Ранее стало известно, что брат Хазанова бесследно пропал в столице. Лукачер около года не выходит на связь со своей семьей. Он вел закрытый образ жизни, питался в столовых для бездомных и не имел мобильного телефона.

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