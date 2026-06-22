Рак, девять детей, скандалы: как сейчас живет Отар Кушанашвили

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили в понедельник, 22 июня, празднует 56-й день рождения. Как сложилась его личная жизнь, в каких скандалах он был замечен?

Как прославился Кушанашвили

Отар Кушанашвили появился на свет 22 июня 1970 года в Кутаиси, на западе Грузии. После школы он поступил на факультет журналистики Тбилисского университета, но через год его отчислили, и он отправился служить в армию.

В 1992 году он перебрался в Москву. Сначала жил на вокзале и искал работу в журналистике. Затем начал брать интервью у звезд. Из печатной журналистики он ушел после знакомства с директором канала «ТВ-6 Москва», который пригласил его участвовать в программе «Акулы пера». В этой передаче журналисты задавали артистам провокационные вопросы. По словам телеведущего, ему платили за то, что он оскорблял гостей.

«Я не знал даже, кто придет! <…> Эти деньги мне нужны были для прожиточного минимума. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева», — делился он.

Как сложилась личная жизнь Кушанашвили

Отар Кушанашвили был в браке один раз. Его супругой была Мария Якимова. Журналист считает себя ответственным за развод.

«Я не был инициатором. Как сказала Роза [Сябитова], в 90% случаев из 100 на развод подает женщина, у которой лопнуло терпение. Я вел себя как скот, и, конечно, у нее не хватило терпения», — признался он.

У журналиста девять детей. Дочери Дарико от Натальи Мельник, Арина от Елены Ростовцевой и Элина от Ирины Киселевой и сыновья Георгий и Николос от Ольги Курочкиной, Федор от Марии Якимовой, Даниил от Ольги Фроловой, Мамука от девушки по имени Алена, а также Роман, о матери которого ничего неизвестно.

В 2024 году у Отара Кушанашвили была диагностирована онкология кишечника и печени четвертой стадии, ему сделали операцию, и он прошел химиотерапию.

«Рак — это не приговор, это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни, но ее можно удушить», — заявил артист после выписки из больницы.

По словам журналиста, во время болезни его поддержали многие артисты.

В каких скандалах был замечен Кушанашвили

В январе 1997 года у подъезда своего дома на Отара Кушанашвили напали. Его избили, состригли волосы, сбрили бровь. Он предположил, что это могло быть организовано кем-то из известных людей, чьи высказывания он критиковал. Среди возможных заказчиков он упомянул народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

Кушанашвили отмечал, что прошел через 27 судебных процессов со знаменитостями и признал свою вину только один раз — в разбирательстве Пугачевой, которая подала на него в суд за клевету и оскорбление.

В 2002 году Кушанашвили во время трансляции Евровидения нецензурно выругался в эфире ОРТ и был отстранен. Спустя два года на чемпионате Европы он выбежал на поле, протестуя против удаления вратаря. Отара оштрафовали на 2500 евро.

В 2021 году Кушанашвили принял участие в боксерском поединке с Никитой Джигурдой. Журналист, который мог только прыгать и махать кулаками на ринге, был жестко нокаутирован, у него было сломано два ребра.

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