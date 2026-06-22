Личная жизнь, здоровье, мнение об СВО: куда пропала Наталья Варлей

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей 22 июня отмечает 79-летие. Как сложились карьера и личная жизнь актрисы, чем она занимается сейчас?

Чем прославилась Варлей

Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в Констанце, Румыния. Ее отец, капитан, часто бывал в рейсах, поэтому семья переезжала: Ленинград, Москва, Владивосток. В итоге они осели в Мурманске, где Наталья училась семь лет.

После школы Варлей окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства с красным дипломом по специальности «артистка-эквилибристка» в 1965 году. Два года выступала в Московском цирке, исполняя номера на трапеции с кастаньетами, и сотрудничала с клоуном Леонидом Енгибаровым, который был старше на 12 лет.

В 1966 году режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич заметил в цирке Варлей, подходящую для его фильма «Формула радуги». Варлей также привлекла внимание Леонида Гайдая, искавшего актрису на роль Нины в «Кавказской пленнице». На пробы пришли около 500 артисток, но Гайдай сразу выбрал Варлей. Фильм вышел в 1967 году и мгновенно сделал юную циркачку всесоюзной знаменитостью.

Съемки в фильмах Гайдая сделали Наталью Варлей известной на весь Союз. После успеха «Кавказской пленницы» ей предложили сыграть ведьму-панночку в первом советском фильме ужасов — «Вий» (1967). Эта роль укрепила ее популярность и показала, что актриса способна на больше, чем комедийные образы. За свою карьеру Варлей снялась в более чем 60 фильмах, среди которых «Золото» (1970), «Бег» (1970), «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970), «12 стульев» (1971), «Соло для слона с оркестром» (1975), «Гостья из будущего» (1984), «Посторонним вход разрешен» (1987), «Волшебник Изумрудного города» (1994) и «Волкодав из рода Серых Псов» (2006). В 2024 году вышел фильм «Незабудки» с ее участием.

Параллельно с кино Варлей работала в театре. В 1971 году она окончила Театральное училище имени Щукина и до 1978 года играла в Московском драматическом театре имени Станиславского. В 1980-х поступила в Литературный институт имени Горького и в 1990 году получила диплом поэта. Выпустила сборники стихов «Кружась над золотыми куполами», «Любовь», «Во мне такая музыка звучит» и автобиографическую книгу «Канатоходка». В начале 1990-х записала грампластинку «На высшей точке единения» с песнями на свои стихи. Предисловие к первому сборнику написал Юрий Никулин.

Что известно о здоровье Варлей

В 2025 году в Сети появилась информация, что Валей попала в больницу, поводом для обращения актрисы за медицинской помощью стали сильные боли в кисти руки. По данным источников, артистка самостоятельно приехала в медучреждение. Там артистке была проведена срочная операция.

«Ей провели операцию на руке, сделали эндоскопическое расширение, чтобы кисть больше не болела», — отмечается в материале.

Специалисты указывают, что такие операции обычно назначают после перенесенных травм кисти или людям, чья работа связана с длительным использованием компьютера.

Как сложилась личная жизнь Варлей, как она относится к СВО

Наталья Варлей была замужем трижды. Первый раз она вышла за актера Николая Бурляева, но их брак продлился всего год. Вторым супругом актрисы стал ее однокурсник Владимир, сын знаменитых артистов Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Они поженились в 1971 году, а через год у них родился сын Василий. Однако из-за вредных привычек Владимира брак вскоре распался.

В 1985 году Варлей родила сына Александра. Имя отца ребенка она не раскрывала.

В конце 1990-х актриса вышла замуж за владельца строительной компании по имени Владимир, но вскоре брак распался. Сейчас артистка живет одна.

Варлей поддерживает проведение специальной военной операции. Она назвала ее «восстановлением справедливости» в интервью.

«Это — вопрос, быть нашей стране или не быть. Это — защита нашей веры», — отметила она.

Варлей призналась, что на фоне СВО разочаровалась в народной артистке СССР Алле Пугачевой и лидере группы «Машина времени» Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Не хочу мусолить фамилии, это дополнительная им реклама. Ну уехали ребята и уехали, все! Алла Борисовна — замечательная певица. Одна из любимых в пору моей юности. У нее были потрясающие песни. Но это уже совершенно другая история. Я даже была дружна с Андрюшей Макаревичем, который был милым славным мальчиком. Я была на его передаче „Смак“, мы готовили капустный пирог. Сейчас для меня это другой человек. Все настолько неоднозначно», — уточнила актриса.

Чем сейчас занимается Варлей

Сейчас Наталья Варлей живет в загородном доме, купленном для матери. Здесь она увлекается садоводством и общается с 14 кошками. Сыновья артистки давно живут самостоятельно.

Василий, старший из детей, обосновался в Италии, где успешно работает дизайнером интерьеров. Его сын Евгений ведет популярный блог о путешествиях. Младший отпрыск Александр пошел по стопам матери в творческой сфере, став профессиональным режиссером и сценаристом.

Несмотря на возраст, Варлей продолжает активную творческую деятельность. В 2019 году свет увидел ее откровенную автобиографию «Канатоходка», где она впервые публично рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. В настоящее время поэтесса и писательница работает над новой книгой, посвященной памяти ушедших коллег по цеху. Периодически Наталья Владимировна возвращается на экраны: в 2021 году она появилась в сериале «Ваша тетя Люси», а в 2025 году зрители смогли увидеть легенду кинематографа в военной драме «45 дней до Победы».

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