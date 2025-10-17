Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 22:25

Звезда фильма «Кавказская пленница» Варлей госпитализирована

РЕН ТВ: актриса Наталья Варлей попала в московскую больницу для срочной операции

Наталья Варлей Наталья Варлей Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Известную актрису Наталью Варлей, прославившуюся ролью в комедии «Кавказская пленница», госпитализировали в московскую клинику. Поводом для обращения за медицинской помощью стали сильные боли в кисти руки, сообщает РЕН ТВ.

Согласно сообщению телеканала, Варлей самостоятельно приехала в больницу с обращением. Там артистке была проведена срочная операция.

Ей провели операцию на руке, сделали эндоскопическое расширение, чтобы кисть больше не болела, — отмечается в материале.

Специалисты указывают, что такие операции обычно назначают после перенесенных травм кисти или людям, чья работа связана с длительным использованием компьютера. В настоящее время о состоянии здоровья и дальнейшем курсе восстановления актрисы не сообщается.

Ранее сообщалось, что французская актриса Брижит Бардо продолжает восстанавливаться после проведенной хирургической операции. По информации радиостанция ici, 91-летняя звезда, проживающая в Сан-Тропе, была госпитализирована в медицинское учреждение Тулона и в настоящее время идет на поправку.

До этого стало известно, что телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания. В настоящее время ее состояние здоровья стабилизировалось — ведущая программы «Мужское/Женское» уже идет на поправку.

