Звезда фильма «Кавказская пленница» Варлей госпитализирована

Известную актрису Наталью Варлей, прославившуюся ролью в комедии «Кавказская пленница», госпитализировали в московскую клинику. Поводом для обращения за медицинской помощью стали сильные боли в кисти руки, сообщает РЕН ТВ.

Согласно сообщению телеканала, Варлей самостоятельно приехала в больницу с обращением. Там артистке была проведена срочная операция.

Ей провели операцию на руке, сделали эндоскопическое расширение, чтобы кисть больше не болела, — отмечается в материале.

Специалисты указывают, что такие операции обычно назначают после перенесенных травм кисти или людям, чья работа связана с длительным использованием компьютера. В настоящее время о состоянии здоровья и дальнейшем курсе восстановления актрисы не сообщается.

