22 декабря 2025 в 15:24

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Салат «Медвежья шубка» с сыром Салат «Медвежья шубка» с сыром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эффектные и яркие закуски служат украшением праздничного стола. И салат «Медвежья шубка» с сыром — идеальное тому доказательство. Приводим пошаговый рецепт блюда, которое покорит вас и ваших близких.

Состав

  • Копченая куриная грудка — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубка
  • Яйца вкрутую — 5 шт.
  • Морковки — 2 шт.
  • Твердый сыр — 150 г
  • Очищенные грецкие орехи— около 50 г или по вкусу
  • Зеленый лук — 4–5 перьев
  • Майонез — сколько уйдет
  • Соль, перец — на свой вкус

Приготовление

Установите на сервировочное блюдо разъемное кольцо. Так вам будет проще сформировать красивый слоеный салат, похожий на торт.

Грудку нарубите мелким кубиком, соедините с измельченным чесноком и парой столовых ложек майонеза, перемешайте. Выложите получившуюся смесь ровным слоем на дно кольца.

Яйца натрите, всыпьте поверх курицы, посолите и поперчите по вкусу. Покройте слой майонезной паутинкой, аккуратно разровняйте лопаткой.

Следом сделайте слой крупно натертой моркови, всыпьте немного соли, покройте слоем майонеза.

Орешки поджарьте на сухой сковороде, измельчите в среднюю крошку. Сыр крупно натрите, смешайте с орехами. Посыпьте полученной смесью салат.

Снимите кольцо, смажьте бочка салата майонезом, разровняйте лопаткой. Лук мелко нарежьте и легкими движениями вдавите в стенки «шубки», чтобы он приклеился.

Нарядный салат готов!

Еще больше оригинальных рецептов ищите в нашей подборке 15 лучших салатов на Новый год.

