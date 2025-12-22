Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Эффектные и яркие закуски служат украшением праздничного стола. И салат «Медвежья шубка» с сыром — идеальное тому доказательство. Приводим пошаговый рецепт блюда, которое покорит вас и ваших близких.
Состав
- Копченая куриная грудка — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубка
- Яйца вкрутую — 5 шт.
- Морковки — 2 шт.
- Твердый сыр — 150 г
- Очищенные грецкие орехи— около 50 г или по вкусу
- Зеленый лук — 4–5 перьев
- Майонез — сколько уйдет
- Соль, перец — на свой вкус
Приготовление
Установите на сервировочное блюдо разъемное кольцо. Так вам будет проще сформировать красивый слоеный салат, похожий на торт.
Грудку нарубите мелким кубиком, соедините с измельченным чесноком и парой столовых ложек майонеза, перемешайте. Выложите получившуюся смесь ровным слоем на дно кольца.
Яйца натрите, всыпьте поверх курицы, посолите и поперчите по вкусу. Покройте слой майонезной паутинкой, аккуратно разровняйте лопаткой.
Следом сделайте слой крупно натертой моркови, всыпьте немного соли, покройте слоем майонеза.
Орешки поджарьте на сухой сковороде, измельчите в среднюю крошку. Сыр крупно натрите, смешайте с орехами. Посыпьте полученной смесью салат.
Снимите кольцо, смажьте бочка салата майонезом, разровняйте лопаткой. Лук мелко нарежьте и легкими движениями вдавите в стенки «шубки», чтобы он приклеился.
Нарядный салат готов!
